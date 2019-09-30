Настя Рыбка послушала классическую музыку в уборной кинотеатра

Скандальный блогер Настя Рыбка восхитилась классической музыкой в уборной кинотеатра. На днях девушка в гордом одиночестве выбралась в торговый центр, чтобы посмотреть там фильм «К звездам». После сеанса девушка спустилась в уборную комнату, где услышала произведение классической программы. Антураж восхитил модель.

В stories в Instagram Настя Рыбка отметила, что «музыка в «туалете» кинотеатра слишком прекрасна». Чуть позже Настя призвала организовать нечто похожее во всех возможных уборных. Сам же фильм Рыбка поспешила раскритиковать и посоветовала подписчикам на него не ходить.

«Я очень люблю Бреда Питта… На фильм не ходите, тухляк полный!»,- экспертно заявила девушка.

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На днях Настя Рыбка вновь всколыхнула общественность, снявшись в откровенной передаче «Подруги». Там модель и блогер ответила на самые откровенные вопросы и раскрыла свои планы на будущее. Рыбка отметила, что намерена баллотироваться в депутаты, чем немало шокировала собеседников и ведущих.