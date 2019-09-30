ЗВЕЗДЫ

Настя Рыбка послушала классическую музыку в уборной кинотеатра

Блогер призвала организовать нечто подобное во всех «дамских комнатах».

Настя Рыбка послушала классическую музыку в уборной кинотеатра
Настя Рыбка/Фото: https://www.instagram.com/p/B27fLEPCZ_-/

Скандальный блогер Настя Рыбка восхитилась классической музыкой в уборной кинотеатра. На днях девушка в гордом одиночестве выбралась в торговый центр, чтобы посмотреть там фильм «К звездам». После сеанса девушка спустилась в уборную комнату, где услышала произведение классической программы. Антураж восхитил модель.

В stories в Instagram Настя Рыбка отметила, что «музыка в «туалете» кинотеатра слишком прекрасна». Чуть позже Настя призвала организовать нечто похожее во всех возможных уборных. Сам же фильм Рыбка поспешила раскритиковать и посоветовала подписчикам на него не ходить.

«Я очень люблю Бреда Питта… На фильм не ходите, тухляк полный!»,- экспертно заявила девушка.

На днях Настя Рыбка вновь всколыхнула общественность, снявшись в откровенной передаче «Подруги». Там модель и блогер ответила на самые откровенные вопросы и раскрыла свои планы на будущее. Рыбка отметила, что намерена баллотироваться в депутаты, чем немало шокировала собеседников и ведущих.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алекс Лесликиноклассическая музыкаНастя РыбкаРыбка последние новоституалет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Настя Рыбка послушала классическую музыку в уборной кинотеатра
Интересно?
Поделись с друзьями: