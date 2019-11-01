Меньшиков и Бондарчук были шокированы маленькой палаткой, в которой спали на Камчатке

О ступоре, в который впали звезды во время съемок фильма «Вторжение», рассказала Ирина Старшенбаум.

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала некоторые подробности съемок фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Напомним, картина выйдет 1 января 2020 года и станет продолжением отечественного блокбастера «Притяжение».

Часть съемок проходила на Камчатке. Киношники добирались до места на вертолетах и даже бывалый Федор Бондарчук испытал большой страх.

«Камчатка — это удивительное место, в котором погода меняется каждые три секунды. Это солнце, потом ветер, потом снег, потом град, потом дождь, потом опять солнце. Ощущение, будто находишься в каком-то бреду. У тебя организм не может адаптироваться», — пояснила страх режиссера актриса в YouTube шоу Светланы Бондарчук.

Старшенбаум вспомнила еще один забавный момент со съемок на северном полуострове, о котором она пожалела, что его никто не снял.

«Самое смешное было, когда Олег Евгеньевич Меньшиков и Федор Бондарчук — две такие лощеные суперзвезды — увидели палаточку (показывает руками маленькие размеры, — прим. авт.), в которой они должны были спать ночью, — с улыбкой рассказала Ирина. — Маленький Олег Евгеньевич, как будто ему стало пять лет, стоит и смотрит на эту палатку… И мысли у него, примерно, следующие в голове: «И я не могу никому позвонить даже, потому что здесь телефон не ловит».

Еще Старшенбаум отметила, что после долгих съемок в воде она очень полюбила эту стихию.