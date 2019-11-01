ЗВЕЗДЫ

Меньшиков и Бондарчук были шокированы маленькой палаткой, в которой спали на Камчатке

О ступоре, в который впали звезды во время съемок фильма «Вторжение», рассказала Ирина Старшенбаум.

Меньшиков и Бондарчук были шокированы маленькой палаткой, в которой спали на Камчатке
Олег Меньшиков и Федор Бондарчук пришли в шок от своего временного жилья на Камчатке. Фото: Komsomolskaya Pravda

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала некоторые подробности съемок фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Напомним, картина выйдет 1 января 2020 года и станет продолжением отечественного блокбастера «Притяжение».

Часть съемок проходила на Камчатке. Киношники добирались до места на вертолетах и даже бывалый Федор Бондарчук испытал большой страх.

«Камчатка — это удивительное место, в котором погода меняется каждые три секунды. Это солнце, потом ветер, потом снег, потом град, потом дождь, потом опять солнце. Ощущение, будто находишься в каком-то бреду. У тебя организм не может адаптироваться», — пояснила страх режиссера актриса в YouTube шоу Светланы Бондарчук.

Старшенбаум вспомнила еще один забавный момент со съемок на северном полуострове, о котором она пожалела, что его никто не снял.

«Самое смешное было, когда Олег Евгеньевич Меньшиков и Федор Бондарчук — две такие лощеные суперзвезды — увидели палаточку (показывает руками маленькие размеры, — прим. авт.), в которой они должны были спать ночью, — с улыбкой рассказала Ирина. — Маленький Олег Евгеньевич, как будто ему стало пять лет, стоит и смотрит на эту палатку… И мысли у него, примерно, следующие в голове: «И я не могу никому позвонить даже, потому что здесь телефон не ловит».

Еще Старшенбаум отметила, что после долгих съемок в воде она очень полюбила эту стихию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина СтаршенбаумказусОлег Меньшиковподробности съемочного процессасъемки киносъемочная площадкаФедор Бондарчукфильм "Вторжение"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меньшиков и Бондарчук были шокированы маленькой палаткой, в которой спали на Камчатке
Интересно?
Поделись с друзьями: