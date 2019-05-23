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Вышел трейлер новой картины Федора Бондарчука «Вторжение»

Продолжение фильма «Притяжение» в прокате с 1 января 2020 года.

Вышел трейлер новой картины Федора Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение»: Кадр из фильма

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» 2017 года стал настоящим событием в мире российского кинематографа. Картина собрала более миллиарда рублей в прокате и, соответственно, заняла лидирующую позицию по зрительским просмотрам в стране.

Кроме этого, лента вышла и на Западе, ее показали более чем в 80 государствах. Сегодня режиссер анонсировал продолжение фильма под названием «Вторжение». Тизер-трейлер ленты появился в Сети.

По сюжету фильма, после событий «Притяжения», когда случилось падение космического корабля с другой планеты, прошло три года и главная героиня вынуждена проходить секретные испытания в лабораториях Минобороны.

Тем не менее в комментариях к трейлеру не наблюдается восторга. Будущие зрители заранее настроены скептически после выхода первой части и уверены, что фильм скоро станет объектом обзора от видеоблогера Badcomedian, который специализируется на разборах ошибок российского кино.

«Скажем спасибо Федору Бондарчуку за новый обзор от Бэдкомедиана», «Бэд, нам нужно отбить «Вторжение» на россиянские кинотеатры !», «У бэдкомедиана никогда не закончится контент», «Почему, почему это выглядит так бездарно, диалог на уровне первоклассников, ни игры актерской, ни интонации, как будто по бумажке читают, актеры озвучки и то лучше отыгрывают, графика аж глаза режет…» — написали в комментариях.

Отметим, премьера фильма состоится 1 января 2020 года.

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Тэги:

новый трейлерФедор Бондарчукфильм "Вторжение"фильм «Притяжение»
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Вышел трейлер новой картины Федора Бондарчука «Вторжение»
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