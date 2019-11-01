ЗВЕЗДЫ

Михалковой надоело играть «девочку-припевочку» в «Уральских пельменях»

По словам звезды, образ простоватой девушки ей давно не по душе.

Михалковой надоело играть «девочку-припевочку» в «Уральских пельменях»
Михалковой надоело быть героиней одного образа/http://globallookpress.com/

Актриса и экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что ей надоел образ девочки-припевочки за время работы в юмористическом коллективе. По ее словам, все зрители привыкли к образу простоватой девушки, который она играет. Сама юмористка заметила, что готова для более серьезной работы.

Юлия Михалкова. Фото
Михалковой надоел образ «девочки-припевочки»/http://globallookpress.com/

«Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать», — заметила Юлия Михалкова.

Впереди у красотки много интересной работы. Скоро она выступит в дуэте с известным актером. Они представят на суд публики свое собственное шоу. С кем Михалкова будет работать в одной команде она пока не говорит. Считает, что не стоит сразу раскрывать всех секретов.

Как сказала звезда, в будущем все ее образы будут очень разнообразными. Правда, всех их будет объединять одно. Все они женские. Также актриса отметила, что ей всегда были по душе образы, в которых идет психологическая борьба. Правда, в «Уральских пельменях» подобных ролей ей по понятным причинам не доставалось, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

шоу "Уральские пельмени"Юлия МихалковаЮлия Михалкова последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Михалковой надоело играть «девочку-припевочку» в «Уральских пельменях»
Интересно?
Поделись с друзьями: