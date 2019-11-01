Михалковой надоело играть «девочку-припевочку» в «Уральских пельменях»

По словам звезды, образ простоватой девушки ей давно не по душе.

Актриса и экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что ей надоел образ девочки-припевочки за время работы в юмористическом коллективе. По ее словам, все зрители привыкли к образу простоватой девушки, который она играет. Сама юмористка заметила, что готова для более серьезной работы.

«Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать», — заметила Юлия Михалкова.

Впереди у красотки много интересной работы. Скоро она выступит в дуэте с известным актером. Они представят на суд публики свое собственное шоу. С кем Михалкова будет работать в одной команде она пока не говорит. Считает, что не стоит сразу раскрывать всех секретов.

Как сказала звезда, в будущем все ее образы будут очень разнообразными. Правда, всех их будет объединять одно. Все они женские. Также актриса отметила, что ей всегда были по душе образы, в которых идет психологическая борьба. Правда, в «Уральских пельменях» подобных ролей ей по понятным причинам не доставалось, сообщает «Комсомольская правда».