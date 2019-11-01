Опасная штучка: Наташа Королева сделала эффектный макияж на Хеллоуин

Наташу Королеву тоже захватил Хеллоуин-2019. Она решила не оставаться в стороне, а отметить это событие. От традиций российская звезда отступать не стала и сделала эффектный макияж по случаю выхода в свет. Результатом исполнительница поделилась в Stories.

Надо признать, что нечисть из супруги Тарзана получилась очень симпатичная. Черные тени для глаз и разукрашенный нос ее нисколько не испортили, а придали образу некую пикантность. Помада густого винного оттенка, на голове «классический беспорядок» и, конечно же, череп.

Подписчики предположили, что певица отправилась в бар или ночной клуб, где весело провела время, а другие вспомнили, что похожий макияж артистка делала на концерт Светланы Лободы.

Если говорить о супруге певицы, то, судя по его странице в Instagram, Сергей Глушко находится не в России.

Относительно данного праздника давно не утихают споры. Даже психологи не могут прийти к единой точке зрения: многие специалисты уверены, что переодевание в костюмы одним приносит вдохновение, а у других указывает на скрытые желания, пишет сайт argumenti.ru.