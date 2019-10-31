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Рита Ларченко собралась вернуться в «Дом-2» к Яббарову, который ее не ждет

Бывшая участница проекта убеждена, что сможет снова попробовать построить отношения с бывшим возлюбленным.

Рита Ларченко собралась вернуться в «Дом-2» к Яббарову, который ее не ждет
Рита Ларченко. Фото: instagram.com/margosha.l

Илья Яббаров и Маргарита Ларченко прекратили свои отношения еще в мае. Однако, судя по всему, Рита продолжает верить в возможность возобновить роман. Об этом она заявила в программе «Бородина против Бузовой». 

В эфире Ларченко заявила, что если бы она вернулась на проект, то Яббаров не стал бы встречаться с Настей Голд. Она уверена, что отношения Ильи и его новой пассии долго не продлятся. Рита обратила внимание на то, что Яббаров подарил возлюбленной кольцо и обратила внимание, что у нее есть «такое же». 

Сам же Яббаров уверен, что у него и Маргариты не может быть будущего. «Зачем входить в прошлые отношения?» — вопрошает он. При этом Илья утверждает, что не против возвращения Ларченко на проект. 

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Тэги:

«Дом-2»Илья ЯббаровКсения БородинаМаргарита ЛарченкоОльга Бузова
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Рита Ларченко собралась вернуться в «Дом-2» к Яббарову, который ее не ждет
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