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Яббаров согласился отпустить Рапунцель с сыном на «Дом-2»

Сам же бывший участник реалити-шоу категорически отказался возвращаться на шоу.

Яббаров согласился отпустить Рапунцель с сыном на «Дом-2»
Возлюбленный Алены Рапунцель Илья Яббаров согласился отпустить ее и сына на "Дом-2"

Молодые родители, звезды шоу «Дом-2» Алена Рапунцель и Илья Яббаров, кажется, только начали налаживать отношения после многочисленных ссор, рождения общего сына и скандалов, сопровождавших пару во время их участия в проекте и за периметром телестройки.

Но недавно Алена призналась, что намерена вернуться в реалити-шоу. Да не одна, а с сыном. Причем изначально против этого решения выступил возлюбленный звезды, который, к слову, категорически отказался возвращаться на «Дом-2». Потому и Алене решение это далось нелегко.

В интервью изданию «Вокруг ТВ» Рапунцель отмечает, что такой поворот в их жизни, наверняка, будет проблемой. И как выйти из сложившейся ситуации, Алена не знает. Пока же пара договорилась, что она с сыном вернется в шоу, а Илья будет каждый вечер приезжать и общаться с ребенком. А что будет дальше – покажет время.

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Яббаров согласился отпустить Рапунцель с сыном на «Дом-2»
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