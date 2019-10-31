Борис Моисеев мог завещать свое имущество Кристине Орбакайте

Музыкант Борис Моисеев, возможно, отписал все свое наследство певице и актрисе Кристине Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой. Как известно, у исполнителя в собственности три квартиры в Москве, Болгарии и Юрмале. Такой выбор певца вовсе не случаен. Борис Моисеев очень благодарен Алле Пугачевой. Когда его разбил инсульт она часто приезжала к нему в гости и навещала с котлетами, которые жарила сама. Что касается Орбакайте, то она забрала танцоров Моисеева себе в балет, чтобы они не остались без работы.

«Если Боря действительно составил завещание в пользу Кристины, это своеобразный жест благодарности Алле Борисовне, в свите которой он всегда был», — считает промоутер Евгений Морозов, генеральной директор компании «РУ-концерт».

Как сказал Морозов, Орбакайте и сама не бедная женщина. Квартиры Моисеева ей не нужны, но именно таким образом исполнитель может отдать дань уважения Алле Пугачёвой.

Между тем своими богатствами Моисеев обязан совсем другой женщине – Людмиле Гурченко. Она согласилась спеть с ним много лет назад песню «Петербург-Ленинград», которая стала необычайно популярна. Кстати, отношения с Гурченко у него быстро испортились. Он стал ездить по концертам и говорить, что будет петь вместе с Гурченко. Это была неправда. В последний момент он говорил, что Гурченко болеет. Такое поведение звезда Моисееву не простила до конца своих дней, сообщает «Комсомольская правда».