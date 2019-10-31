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Борис Моисеев мог завещать свое имущество Кристине Орбакайте

Таким образом исполнитель мог отблагодарить свою давнюю подругу Аллу Пугачеву.

Борис Моисеев мог завещать свое имущество Кристине Орбакайте
Моисеев мог завещать свои квартиры Орбакайте/http://globallookpress.com/

Музыкант Борис Моисеев, возможно, отписал все свое наследство певице и актрисе Кристине Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой. Как известно, у исполнителя в собственности три квартиры в Москве, Болгарии и Юрмале. Такой выбор певца вовсе не случаен. Борис Моисеев очень благодарен Алле Пугачевой. Когда его разбил инсульт она часто приезжала к нему в гости и навещала с котлетами, которые жарила сама. Что касается Орбакайте, то она забрала танцоров Моисеева себе в балет, чтобы они не остались без работы.

Кристина Орбакайте. Фото
Квартиры Моисеева могут достаться Орбакайте/http://globallookpress.com/

«Если Боря действительно составил завещание в пользу Кристины, это своеобразный жест благодарности Алле Борисовне, в свите которой он всегда был», — считает промоутер Евгений Морозов, генеральной директор компании «РУ-концерт».

Как сказал Морозов, Орбакайте и сама не бедная женщина. Квартиры Моисеева ей не нужны, но именно таким образом исполнитель может отдать дань уважения Алле Пугачёвой.

Между тем своими богатствами Моисеев обязан совсем другой женщине – Людмиле Гурченко. Она согласилась спеть с ним много лет назад песню «Петербург-Ленинград», которая стала необычайно популярна. Кстати, отношения с Гурченко у него быстро испортились. Он стал ездить по концертам и говорить, что будет петь вместе с Гурченко. Это была неправда. В последний момент он говорил, что Гурченко болеет. Такое поведение звезда Моисееву не простила до конца своих дней, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алла ПугачеваБорис МоисеевЕвгений МорозовКристина Орбакайте
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Борис Моисеев мог завещать свое имущество Кристине Орбакайте
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