Директор Моисеева показал, в каких условиях живет музыкант после инсульта

Сейчас певец много времени проводит в своей квартире в Юрмале, которая стоит 15 миллионов рублей.

Директор певца Бориса Моисеева, который около десяти лет назад перенес инсульт, Сергей Горох провел для журналистов программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ экскурсию по юрмальской квартире исполнителя. Именно там он проводит много времени. Стоимость жилья, по предварительным данным, оценивается в 15 миллионов рублей.

Горох отметил, что Моисеев очень тщательно подошел к дизайну квартиры. Многую мебель и аксессуары он закупал лично в заграничных поездках. Например, в последний раз, он привез наволочки из атласной ткани на декоративные подушки из Майами.

Интересно, что после перенесенного инсульта Борис Моисеев стал много времени проводить на кухне. Оказывается, он обожает готовить. Причем музыкант порой радует Гороха такими блюдами, что пальчики оближешь.

В квартире у Бориса Моисеева встречаются любопытные экспонаты. Можно, к примеру, увидеть картины с изображением легендарного певца, сюрреалистические статуэтки. В доме есть голова, которая вся в драгоценных камнях. Ее вес составляет не менее 50 килограммов. О стоимости остается только догадываться. Кстати, еще несколько лет назад Борис Моисеев говорил, что все имущество после его смерти достанется его брату Марку.