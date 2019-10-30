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Москвичи испортили концерт американской певицы патриотическими лозунгами

Тесса Вайолет, сама того не желая, стала жертвой русского троллинга.

Москвичи испортили концерт американской певицы патриотическими лозунгами
Тесса Вайолет сначала стала успешным блогером, а потом певицей. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

29 октября в Москве выступила американская певица Тесса Вайолет. Концерт прошел довольно-таки в штатном режиме, в какой-то момент пришедшие на шоу поклонники начали хором скандировать: «Русские вперед!»

Именно в момент, когда начались слова припева песни «Crush», несколько мужчин дружно начали выкрикивать свой лозунг в такт музыке. Видео этого момента сейчас гуляет в соцсетях.

Выступление 29-летней Тессы это не испортило, но после концерта она высказалась в Twitter по поводу услышанного.

«Смешанные чувства по поводу моего шоу. Впереди были милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку, поют со мной песни. Спасибо вам, что пришли. А сзади русский аналог движения MAGA («Сделаем Америку великой снова», — прим. авт.), использовавшие мой образ и мою песню как символ своего движения. Вдруг, если это не до конца понятно: я не поддерживаю такое».

За пояснением этой ситуации стоит обратиться в социальные сети. Дело в том, что еще в прошлом году одно из националистических сообществ ВКонтакте переработало фотографии и видео певицы, предав ей образ «генерала» или «русской королевы». По большей части, это был просто троллинг, как в случае с гагачатом. Тесса знала об этих мемах, но не поддерживала «таких» фанатов. И вот они, собственно, напомнили своей «правительнице» о себе на первом ее концерте в Москве.

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Москвичи испортили концерт американской певицы патриотическими лозунгами
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