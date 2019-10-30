Отец Линдси Лохан прокомментировал ее отношения с саудовским принцем

Линдси Лохан снимается в кино с детства, но по мере взросления девушка стала все чаще попадать в скандалы. Несколько раз она становилась участницей ДТП, а также попадала в реабилитационные центры. Это повлияло на ее карьеру. Не говоря о том, что актриса любит сниматься обнаженной для журнала Playboy. В связи с этим многие удивились, когда весной появились слухи, что у звезды роман с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом.

больше по теме Смелый кадр: Линдси Лохан не смущается обнажаться Актриса поделилась фото со съемок для журнала Playboy.

До сих пор Линдси хранит молчание касательно личной жизни. После громкого расставания с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым в 2016 году она предпочитает держаться подальше от журналистов. Более того, актриса начала изучать ислам. Отец знаменитости Майкл Лохан недавно впервые заговорил об отношениях своей дочери с саудовским принцем. Он подтвердил, что Лохан с ним действительно знакома, но отношения молодых людей, по его словам, исключительно платонические и уважительные.

«У Линдси много влиятельных друзей на Ближнем Востоке, потому что она является большой фигурой там. Линдси познакомилась с Мухаммедом бин Салман Аль Саудом из-за работы. Она помогает людям в регионе, особенно беженцам», — пояснил папа актрисы.

Он отметил, что никто не пишет о работе, которую проделывает Линдси в Сирии, потому что чаще всего в обществе хотят слышать о конфузах, которые с ней случаются, пишет издание Page Six. Добавим, что ранее инсайдеры утверждали, что принц буквально заваливает Лохан подарками, позволяет летать ей на своих самолетах и даже презентовал девушке кредитную карту, чтобы она ни о чем не беспокоилась. А знакомые актрисы заверяют, что видели, как она переписывалась с Мухаммедом.