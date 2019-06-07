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Смелый кадр: Линдси Лохан не смущается обнажаться

Актриса поделилась фото со съемок для журнала Playboy.

Смелый кадр: Линдси Лохан не смущается обнажаться
Линдси Лохан Фото: Globallookpress

Скандально-известная актриса Линдси Лохан снова решила удивить поклонников, однако на этот раз в поле зрения попали не ее пьяные выходки, а откровенное фото. Знаменитость выложила в соцсети крайне откровенный снимок.

На фото Лохан в образе Мерилин Монро — с осветленными ретро-локонами, черными стрелками и яркими губами приняла вызывающую позу в постели. Из одежды на звезде только туфли на высокой шпильке.

Линдси Лохан
Линдси Лохан Фото: instagram.com/lindsaylohan

Как сообщает Cosmopolitan, этот кадр со съемок журнала Playboy. Актриса не оставила под ним никакой подписи. Подписчики Линдси оказались смущены, ведь всего некоторое время назад ее видели в хиджабе и СМИ сообщали, что она приняла ислам, хотя сама Лохан этого так и не подтвердила.

Позднее знаменитость, все также ничего не объясняя, удалила снимок.

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Смелый кадр: Линдси Лохан не смущается обнажаться
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