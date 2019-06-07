Смелый кадр: Линдси Лохан не смущается обнажаться

Скандально-известная актриса Линдси Лохан снова решила удивить поклонников, однако на этот раз в поле зрения попали не ее пьяные выходки, а откровенное фото. Знаменитость выложила в соцсети крайне откровенный снимок.

На фото Лохан в образе Мерилин Монро — с осветленными ретро-локонами, черными стрелками и яркими губами приняла вызывающую позу в постели. Из одежды на звезде только туфли на высокой шпильке.

Как сообщает Cosmopolitan, этот кадр со съемок журнала Playboy. Актриса не оставила под ним никакой подписи. Подписчики Линдси оказались смущены, ведь всего некоторое время назад ее видели в хиджабе и СМИ сообщали, что она приняла ислам, хотя сама Лохан этого так и не подтвердила.

Позднее знаменитость, все также ничего не объясняя, удалила снимок.