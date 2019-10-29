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Валерии сорвали тренировку по фитнесу на родине в Саратове

В городе не оказалось ни одного отеля с тренажерными залами.

Валерии сорвали тренировку по фитнесу на родине в Саратове
Валерии сорвали тренировку в Саратове/http://globallookpress.com

Певица Валерия, которая известна тем, что ведет здоровый образ жизни и очень много времени проводит в тренажерных залах, была вынуждена пропустить тренировку. Дело в том, что в Саратове, куда она приехала с концертом, не оказалось ни одного отеля с тренажерными залами.

В Instagram муж исполнительницы Иосиф Пригожин сообщил, что их с женой утро началось в стиле девяностых. Они слушали клипы «Муз-ТВ». «Обычно после завтрака мы идём на фитнес, но не сегодня. К сожалению, в Саратове нет ни одного отеля с тренажёрными залами», — заявил Иосиф Пригожин, который, судя по всему, расстроился даже больше супруги.

Интересно, что сам Пригожин немножко поскандалил в отеле. Он с женой смотрел клипы, а один из сотрудников отеля почему-то решил их выключить. Продюсер попросил включить телевизор. «Сейчас все скажут, что Йося скандалит», — заявил Пригожин.

Отметим, что Валерия родилась в 1968 году в Аткарске. Этот город как раз расположен в Саратовской области.

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Тэги:

АткарскВалерияИосиф ПригожинПевица Валерия и Иосиф ПригожинСаратов
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Валерии сорвали тренировку по фитнесу на родине в Саратове
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