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«Сердце кровью обливается»: Валерия навестила больницу для детей

Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным побывала в больнице города Стерлитамака, где в специальных палатах пребывают дети, попавшие с трудную ситуацию.

«Сердце кровью обливается»: Валерия навестила больницу для детей
Валерия. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Валерия поделилась в своем микроблоге «репортажем» из города Стерлитамака, где несколько дней назад давала концерт. Перед выступлением она вместе с мужем Иосифом Пригожиным посетила местную детскую больницу. Как рассказала певица, в специальных палатах там содержатся дети, которые попали в непростую жизненную ситуацию — чьи-то родители пристрастились к алкоголю, а от кого-то вовсе отказались. 

«Сердце кровью обливается видеть славных малышей, родителям которых нет до них дела, они неделями, месяцами про них даже и не спрашивают», — поделилась Валерия. Она выразила благодарность всем бизнесменам, которые помогают больнице. 

Валерия объяснила, что разместила пост для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме детей, которые остаются брошенными. «Дети взрослым не игрушки», — предупредила артистка. Она добавила, что выражает восхищение и уважение к медицинскому персоналу больницы. «О таких людях должны знать все», — убеждена Валерия. 

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больницаВалерияВалерия и Иосиф ПригожинИосиф Пригожин
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«Сердце кровью обливается»: Валерия навестила больницу для детей
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