Семейная идиллия: Лепс провел выходные с красавицей-дочкой в Германии

Певец Григорий Лепс в Instagram поделился кадром, на котором он находится в немецком Дюссельдорфе вместе со своей дочерью от первого брака Ингой Лепсверидзе. «Гуляем с дочерью по Дюссельдорфу», — кратко подписал он красивую фотографию.

Отметим, что снимок из Германии вовсе не случаен. Дело в том, что у музыканта сейчас идет тур по немецким городам. Русскоязычная публика в Германии обожает его творчество.

Напомним, что Инга Лепсверидзе родилась у музыканта в 1984 году от первой супруги Светлана Дубинской. С ней он познакомился в Сочи. Светлана училась на вокальном отделении училища, а Григорий — на отделении ударных инструментов. Отметим, что дочь Григория Лепса актриса. Кроме того, она прекрасно поет.

Добавим, что от второй жены у Григория Лепса трое детей. Дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Многодетный отец без ума от своих детей, что не раз подчеркивал в беседах с журналистами.