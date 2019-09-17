Лепс начал выпускать ювелирные украшения за 350 тысяч рублей

Певец Григорий Лепс открыл ювелирный дом и продает там украшения за 350 тысяч рублей. Поклонники обнаружили в Instagram аккаунт торговой площадки. Магазин с незамысловатым названием lepsjewelry предлагает всем желающим «уникальные авторские ювелирные украшения». Изделия изготовлены из серебра, белого золота с вкраплениями различных драгоценных камней.

Выбрать украшение на свой вкус здесь могут и верующие. Так, например, недавно в наличии появился православный браслет «Символ веры» стоимостью в 352 тысячи рублей. Кроме того, можно встретить и браслеты с черепами, медальоны с изображением Иисуса Христа и четки. На самой торговой площадке же отмечают, что «жизнь слишком коротка, чтобы носить скучные украшения».

Недавно магазин сменил оформление – от более позитивных голубого и бежевого он вновь вернулся к классическому черному – большинство снимков оформлены сдержанно. Сам Лепс также анонсировал продажу некоторых украшений на личной странице в соцсети. «Lepsjewelry – свобода быть собой», — завлек он.