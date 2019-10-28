Фадеев набросился на деда с кулаками, когда тот напоил его кровью поросенка

Родственник сказал ему, что видит в его глазах гнев, а значит, он становится мужчиной.

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свое детство, которое прошло в Кургане. Времена тогда были очень неспокойные. Ему приходилось отвоевывать свое место под солнцем.

При этом, как сказал продюсер, у него был очень суровый дед, который его воспитывал. У Фадеева был любимый поросенок Борька, которого он подкармливал. «Однажды дед дал мне стакан и сказал, чтобы я выпил. Сделав несколько глотков, я понял, что это кровь. Дед сказал, что это кровь Борьки. Я набросился на него с кулаками. Тогда он мне сказал: «Вот теперь я вижу в твоих глазах гнев, значит, ты становишься мужчиной», — заявил Максим Фадеев.

Как признался продюсер, тот случай не помог стать ему жестокосерднее. «На деда я и не обижался. Я просто разочаровался. Я его любил всегда. У меня больше не было к нему тяги. Связь у меня была больше с бабушкой и с отцом», — сказал музыкант.

Многому, как заметил продюсер, он обязан именно отцу, который завлекал его разными способами заниматься музыкой. «Однажды отец познакомил меня с Шостаковичем. Он приезжал к нам в Курган в клинику Елизарова на лечение. Отец работал в филармонии и брал меня на работу. Как-то заиграла симфония Шостаковича, а я бесился. Тогда композитор взял меня на руки. Он пообещал дать мне конфету, если я буду слушать тихо. Свое слово он сдержал», — заметил продюсер.