ЗВЕЗДЫ

Фадеев набросился на деда с кулаками, когда тот напоил его кровью поросенка

Родственник сказал ему, что видит в его глазах гнев, а значит, он становится мужчиной.

Фадеев набросился на деда с кулаками, когда тот напоил его кровью поросенка
Фадеев обиделся на деда, который напоил его кровью поросенка/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свое детство, которое прошло в Кургане. Времена тогда были очень неспокойные. Ему приходилось отвоевывать свое место под солнцем.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев рассказал о знакомстве с Шостаковичем/http://globallookpress.com

При этом, как сказал продюсер, у него был очень суровый дед, который его воспитывал. У Фадеева был любимый поросенок Борька, которого он подкармливал. «Однажды дед дал мне стакан и сказал, чтобы я выпил. Сделав несколько глотков, я понял, что это кровь. Дед сказал, что это кровь Борьки. Я набросился на него с кулаками. Тогда он мне сказал: «Вот теперь я вижу в твоих глазах гнев, значит, ты становишься мужчиной», — заявил Максим Фадеев.

Как признался продюсер, тот случай не помог стать ему жестокосерднее. «На деда я и не обижался. Я просто разочаровался. Я его любил всегда. У меня больше не было к нему тяги. Связь у меня была больше с бабушкой и с отцом», — сказал музыкант.

Многому, как заметил продюсер, он обязан именно отцу, который завлекал его разными способами заниматься музыкой. «Однажды отец познакомил меня с Шостаковичем. Он приезжал к нам в Курган в клинику Елизарова на лечение. Отец работал в филармонии и брал меня на работу. Как-то заиграла симфония Шостаковича, а я бесился. Тогда композитор взял меня на руки. Он пообещал дать мне конфету, если я буду слушать тихо. Свое слово он сдержал», — заметил продюсер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШостаковичКурганМаксим ФадеевПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фадеев набросился на деда с кулаками, когда тот напоил его кровью поросенка
Интересно?
Поделись с друзьями: