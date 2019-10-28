СМИ: у Максима Фадеева случился сердечный приступ

У продюсера Максима Фадеева мог случиться сердечный приступ. Об этом сообщает портал Super.ru. Подробности на данный момент неизвестны. Отметим, что звездный продюсер не в первый раз жалуется на сердце. К примеру, в 2009 году прошла информация, что он перенес микроинфаркт. Тогда он участвовал на вручении кинонаград MTV.

Директор по коммуникациям лейбла MALFA Егор Кочуров заявил, что пока не может прокомментировать ситуацию. При этом информацию о сердечном приступе он опровергать не стал.

Напомним, что за последнее время Максим Фадеев раздал несколько интервью. К примеру, он был на «Русском радио» в студии ведущей Аллы Довлатовой. Там он сделал несколько интересных заявлений. В частности, объяснил свои отношения с певицей Ольгой Серябкиной и сказал, почему разорвал контракт с Наргиз Закировой.

Также Фадеев дал интервью Борису Корчевникову и его программе «Судьба человека». Там он рассказал о своем жизненном пути.