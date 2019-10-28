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СМИ: у Максима Фадеева случился сердечный приступ

Продюсер давно испытывал проблемы с сердцем.

СМИ: у Максима Фадеева случился сердечный приступ
Фадеев мог перенести сердечный приступ/http://globallookpress.com

У продюсера Максима Фадеева мог случиться сердечный приступ. Об этом сообщает портал Super.ru. Подробности на данный момент неизвестны. Отметим, что звездный продюсер не в первый раз жалуется на сердце. К примеру, в 2009 году прошла информация, что он перенес микроинфаркт. Тогда он участвовал на вручении кинонаград MTV.

Максим Фадеев. Фото
У Фадеева возникли проблемы со здоровьем/http://globallookpress.com

Директор по коммуникациям лейбла MALFA Егор Кочуров заявил, что пока не может прокомментировать ситуацию. При этом информацию о сердечном приступе он опровергать не стал.

Напомним, что за последнее время Максим Фадеев раздал несколько интервью. К примеру, он был на «Русском радио» в студии ведущей Аллы Довлатовой. Там он сделал несколько интересных заявлений. В частности, объяснил свои отношения с певицей Ольгой Серябкиной и сказал, почему разорвал контракт с Наргиз Закировой.

Также Фадеев дал интервью Борису Корчевникову и его программе «Судьба человека». Там он рассказал о своем жизненном пути.

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Тэги:

Максим ФадеевМаксим Фадеев здоровьеНаргиз ЗакироваОльга Серябкинасостояние здоровья
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СМИ: у Максима Фадеева случился сердечный приступ
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