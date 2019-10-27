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Олег Майами потерял дар речи из-за змей

Артисту пришлось справиться с одним из своих главных страхов в шестом эпизоде возрожденного шоу «Форт Боярд».

Олег Майами потерял дар речи из-за змей
Олег Майами. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

27 октября на канале СТС прошла трансляция шестого эпизода легендарной программы «Форт Боярд». На этот раз в испытании приняли участие Егор Дружинин, Алена Шишкова, Флорида Чантурия, Сергей Сафронов и Олег Майами. 

Именно последнему пришлось выполнить одного из самых сложных заданий выпуска. Для получения очередного ключа артист должен был на спине проползти под полом помещения и сквозь щели протолкнуть лежащую с обратной стороны деревянного покрытия книгу. 

Когда певец заходил в темную комнату, он не догадывался, что вокруг него будут ползать настоящие змеи. Олег не с первого раза решился начать испытание. Однако в результате невероятных усилий он смог выполнить задание и добыть для команды ключ. 

Когда артист вышел из помещения, еще долгое время он не мог прийти в себя и сказать хотя бы слова. Когда же ощущение безопасности вернулось к Олегу, он объяснил свое состояние: «Я думал о том, как я поползу на них, и им это не понравится — они на меня накинутся».

Впоследствии певцу пришлось выполнить еще одно задание: на доске для серфинга, прикрепленный к тросу, проехать определенное расстояние и встать в полный рост. С этим испытанием он также справился достойно. 

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"Форт Боярд"Алена ШишковаЕгор ДружининНовый "Форт Боярд"Олег МайамиСергей СафроновФлорида Чантурия
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Олег Майами потерял дар речи из-за змей
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