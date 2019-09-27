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Михаил Шац едва не задохнулся под водой на «Форт Боярд»

После съемок телеведущий признался, что сполна «хлебнул» испытаний на телешоу, поэтому не уверен, поедет ли еще.

Михаил Шац едва не задохнулся под водой на «Форт Боярд»
Михаил Шац/Фото: https://www.instagram.com/p/BX7cRZSg7-V/

Визит телеведущего Михаила Шаца на «Форт Боярд» едва не закончился для шоумена трагично. Как выяснилось позже, во время прохождения одного из испытаний актер едва не задохнулся под водой. Команда избрала Шаца как исполнителя для самого сложного испытания крепости – артисту предстояло поучаствовать в «Подводной клетке». Он должен был откручивать болты, закрепленные внизу конструкции, а затем достать код и прокричать его своей команде.

Из-за того, что времени и места было катастрофически мало, Шац сильно нервничал. К тому же, ему не хватало воздуха, а решетка сверху мешала ему отдышаться. В какой-то момент артист не смог дальше продолжать испытание – он вынырнул на поверхность и стал очень быстро дышать. Коллеги Михаила по команде – актрисы Валентина Мазунина и Анна Цуканова-Котт не сразу поняли, что происходит, но позже стало понятно – Шац испытал огромный стресс.

Сам Михаил признался «Стархит», что вряд ли рискнет приехать в «Форт Боярд» еще раз – в этот раз он «достаточно хлебнул» адреналина. Шац отметил, что больше всего боится высоты, а под воду без маски с трубкой он раньше не погружался, поэтому дыхательная система к нагрузке оказалась не готова.

Отметим, новый выпуск «Форт Боярд» с участием Михаила Шаца и команды выйдет на СТС 29 сентября. Это будет вторая по счету серия – в первой Ольга Бузова вместе с командой побороли страхи перед змеями, высотой и центрифугой.

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испытаниеМихаил ШацтелеведущийФорт БоярдФорт Боярд 2 выпуск
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Михаил Шац едва не задохнулся под водой на «Форт Боярд»
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