ЗВЕЗДЫ

Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь

Претензии возникли к платью, в котором актриса появилась на Красной дорожке.

Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
Анджелину джоли раскритиковали за накладную грудь ФОТО: https://www.globallookpress.com

Каждый выход в свет Анджелины Джоли — это целое событие. Ее снимки облетают все мировые СМИ, а образ актрисы тщательно разбирается. На этот раз она подверглась критике из-за выбора платья, в котором появилась на красной дорожке в Риме. Здесь проходила премьера фильма с ее участием «Малефисента: Владычица Тьмы».

Актриса примерила наряд модного дома Versace, но жесткий лиф оказался не по размеру и слегка испортил образ. Платье удачно подчеркнуло тонкую талию актрисы и ее идеальную кожу, а вот лиф все время отходил, создавая впечатление, что у звезды накладная грудь.

Анджелину Джоли раскритиковали за неудачное платье
Фото: https://www.globallookpress.com

Поклонники не упустили момента поупражняться в остроумии и оставили сотни комментариев в соцсетях. Но вряд ли все это смогло расстроить экс-супругу Брэда Питта. На мероприятии ее поддерживали дети Захара и Шайло, Пакс Тьен и близнецы Вивьен и Нокс.

А несколькими днями ранее актриса побывала на премьере фильма в Токио, где смогла повидаться со своим старшим сыном Мэддоксом. Эта встреча стала настоящим подарком, ведь мать очень тяжело переживает разлуку с парнем, уехавшим учиться, пишет 7days.ru.

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Анджелину Джоли раскритиковали за накладную грудь
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