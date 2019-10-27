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Сын Тимати испытал на себе волшебное влияние корейской музыки

Маленький Ратмир любит умиротворяющие звуки.

Сын Тимати испытал на себе волшебное влияние корейской музыки
Анастасия Решетова. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Пока Тимати отрывается на Мальдивах, Анастасия Решетова заботится о его сыне дома. Примерная мамочка часто гуляет с наследником рэпера на свежем воздухе и хвастается его первыми достижениями в блоге. Оставшись одной с малышом и котами своего бойфренда дома, ей ничего не остается делать, как общаться с подписчиками – она часто делает посты в Instagram, делясь опытом молодой родительницы.

К счастью, ребенок растет достаточно спокойным. А когда закапризничает, Анастасия применяет старое проверенное средство – включает мелодию корейского композитора Ли Ру Ма. Малыш сразу же успокаивается и засыпает.

«Мы очень часто слушали его, когда он был еще в животике. И, кажется, что он до сих пор помнит эти мелодии», — написала Решетова в своем блоге.

Напомним, недавно предыдущая девушка Тимати Алена Шишкова, от которой у рэпера тоже есть ребенок, предложила Насте свою помощь. Бывшая пассия отличается редкой дипломатичностью, поддерживая отличные взаимоотношения не только с Юнусовым, но и с его матерью Симоной.

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Алена Шишкова и ТиматиАнастасия РешетоваРешетова новостиТимати
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Сын Тимати испытал на себе волшебное влияние корейской музыки
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