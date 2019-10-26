Бывшая возлюбленная Тимати предложила Решетовой помощь

Модель Алена Шишкова проявляет редкую дипломатичность относительно новой возлюбленной Тимати, а также появлению на свет сына рэпера Ратмира. Вначале отставная любовница поздравила в социальных сетях Анастасию Решетову с рождением отпрыска. А потом и вовсе – предложила помощь в его воспитании. Сделала она это через обращение на телевидении.

«Если она мне напишет и спросит о чем-то, я с удовольствием ей отвечу. Посоветую, помогу, чем смогу. Но такого нет, чтобы мы тесно общались», — сказала Алена журналисту программы «В теме» на «Ю».

Думается, если дело будет продолжаться в таком духе и дальше, не исключено, что девушки могут стать подругами. Ведь Алене удается поддерживать замечательные отношения с бывшей свекровью – Симоной Юнусовой. Почему бы тогда не подружиться и с новой пассией экс-бойфренда?

А как вы считаете, девушки одного мужчины могут стать настоящими подругами?