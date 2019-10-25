«Жирная курочка»: Тодоренко необычно поздравила Топалова с днем рождения

25 октября отмечает день рождения российский певец Влад Топалов. Артисту исполнилось 34 года. Сейчас он отдыхает в итальянском городе Палермо.

«Эй! 35-ый! Погоди… Притормози», — написал бывший солист группы Smash!! в Instagram, опубликовав фото с экскурсионного автобуса.

Прошедший год был очень важным для мужчины, так как ровно 365 дней назад он женился на своей возлюбленной — певице и телеведущей Регине Тодоренко, которая позже родила ему сына. Минувшим летом пара сыграла пышную свадьбу. Это второй брак артиста, но, похоже, что сейчас он счастлив.

«С днём варения, мой пухлый друг! — написала Регина в Instagram. — Жирная курочка. Я люблю тебя сильно! И с годовщиной!»

Неизвестно, почему девушка так дразнит своего супруга. Топалов совсем не выглядит мужчиной, страдающим от лишнего веса. Но кто их там, влюбленных, разберет?