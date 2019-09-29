«Счастлив, что у него есть Регина»: Лазарев высказался о Топалове

В студии программы «Секрет на миллион» Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой о том, как сейчас он относится к Владу Топалову. Еще до сольной карьеры они пели в группе Smash!!. По словам артиста, у них нет взаимных упреков. Несмотря на то, что в прошлом между ними существовали разногласия, Сергей не может назвать Влада своим врагом.
«Я очень счастлив, что у него появилась Регина. Влад сложный, у него очень часто меняется настроение… Уже года два, как мы тесно общаемся. Он много меня спрашивал о воспитании сына», — добавил исполнитель.
Артист не скрывает, что Топалов пригласил его на свою свадьбу с Тодоренко. Однако сам Сергей не смог прилететь в Италию на торжество.
«В тот момент, я улетал с сыном отдыхать», — отметил Лазарев.
Рассуждая о дружбе с Владом, певец признался, что он долгое время не общался с Топаловым. Но сейчас все это в прошлом.
«У нас были разные периоды жизни. Он обо мне бывало и негативно отзывался. Всякие пакости я о себе читал в прессе… Мы перестали общаться. А время — оно разъединяет!!» — заверил Сергей, уточнив, что в настоящее время они возобновили контакты.
Прокомментировал Лазарев и тему о том, что в юности Влад употреблял запрещенные вещества.
«Я знал, мы это видели (О наркотиках, — Прим. ред.). Я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Слава Богу, что он нашел в себе силы и поборол эту зависимость. Бросил курить, не пьет, ничего не употребляет. Это настоящая победа. Горжусь им», — подметил Сергей.