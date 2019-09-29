«Счастлив, что у него есть Регина»: Лазарев высказался о Топалове

В студии программы «Секрет на миллион» Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой о том, как сейчас он относится к Владу Топалову. Еще до сольной карьеры они пели в группе Smash!!. По словам артиста, у них нет взаимных упреков. Несмотря на то, что в прошлом между ними существовали разногласия, Сергей не может назвать Влада своим врагом.

«Я очень счастлив, что у него появилась Регина. Влад сложный, у него очень часто меняется настроение… Уже года два, как мы тесно общаемся. Он много меня спрашивал о воспитании сына», — добавил исполнитель.

Артист не скрывает, что Топалов пригласил его на свою свадьбу с Тодоренко. Однако сам Сергей не смог прилететь в Италию на торжество.

«В тот момент, я улетал с сыном отдыхать», — отметил Лазарев.

Рассуждая о дружбе с Владом, певец признался, что он долгое время не общался с Топаловым. Но сейчас все это в прошлом.

«У нас были разные периоды жизни. Он обо мне бывало и негативно отзывался. Всякие пакости я о себе читал в прессе… Мы перестали общаться. А время — оно разъединяет!!» — заверил Сергей, уточнив, что в настоящее время они возобновили контакты.

Прокомментировал Лазарев и тему о том, что в юности Влад употреблял запрещенные вещества.