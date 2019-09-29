НОВОСТИ

«Счастлив, что у него есть Регина»: Лазарев высказался о Топалове

Певец признался, что не считает Влада своим врагом.

«Счастлив, что у него есть Регина»: Лазарев высказался о Топалове
Сергей Лазарев и Влад Топалов (Фото: Globallookpress.com)

В студии программы «Секрет на миллион» Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой о том, как сейчас он относится к Владу Топалову. Еще до сольной карьеры они пели в группе Smash!!. По словам артиста, у них нет взаимных упреков. Несмотря на то, что в прошлом между ними существовали разногласия, Сергей не может назвать Влада своим врагом.

«Я очень счастлив, что у него появилась Регина. Влад сложный, у него очень часто меняется настроение… Уже года два, как мы тесно общаемся. Он много меня спрашивал о воспитании сына», — добавил исполнитель.

Артист не скрывает, что Топалов пригласил его на свою свадьбу с Тодоренко. Однако сам Сергей не смог прилететь в Италию на торжество.

«В тот момент, я улетал с сыном отдыхать», — отметил Лазарев.

Рассуждая о дружбе с Владом, певец признался, что он долгое время не общался с Топаловым. Но сейчас все это в прошлом.

Влад Топалов пришел в студию программы Леры Кудрявцевой с отцом Михаилом (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

«У нас были разные периоды жизни. Он обо мне бывало и негативно отзывался. Всякие пакости я о себе читал в прессе… Мы перестали общаться. А время — оно разъединяет!!» — заверил Сергей, уточнив, что в настоящее время они возобновили контакты.

Прокомментировал Лазарев и тему о том, что в юности Влад употреблял запрещенные вещества.

«Я знал, мы это видели (О наркотиках, — Прим. ред.). Я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Слава Богу, что он нашел в себе силы и поборол эту зависимость. Бросил курить, не пьет, ничего не употребляет. Это настоящая победа. Горжусь им», — подметил Сергей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад ТопаловЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Счастлив, что у него есть Регина»: Лазарев высказался о Топалове
Интересно?
Поделись с друзьями: