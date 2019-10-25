Сергей Жуков готов стать отцом в пятый раз

Сергей Жуков многодетный отец. В браке с Региной Бурд у него дочь и двое сыновей, еще одна наследница от первого брака уже совсем взрослая и часто появляются слухи, что девушка собирается замуж и скоро подарит исполнителю первого внука.

Сам певец признается, что эта мысль закрадывается к нему в голову. Однажды он набрался храбрости, чтобы поговорить с наследницей, но оказалось, что тревога ложная, пока делать дедушкой Сергея Жукова никто не собирается.

Зато регулярно появляются новости о том, что Регина Бурд беременна. Артист решил решил внести ясность. Все дело в привычке обнимать жену за живот, в такой позе супруги часто появляются на фото.

«У меня есть привычка на фотографиях обнимать жену, кладя руку на живот. Думаю, причина в этом», признается Жуков 7days.ru.

Так что пока пополнения в звездном семействе не ожидается, но Сергей Жуков был бы рад, если ему подарили пятого ребенка.

Тем более, дела у певца идут в гору. Недавно он открыл кафе в Симферополе и очень рад, что идею удалось реализовать, пишет dni.ru.

«Заведение получило семейное название «Папа жарит мясо», знаете, как дома или на природе: папа пожарь мясо. Выбрали Симферополь, прекрасный город», — делится новостями Сергей Жуков.