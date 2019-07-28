Сергей Жуков и Регина Бурд отметили два года с момента венчания

Сергей Жуков и Регина Бурд вместе перед Богом уже два года, в июле 2017 года в узком кругу близких и друзей они обвенчались в Храме Вознесения Господня. А сейчас отмечают годовщину этого события.

В этой же церкви когда-то прошел такое же таинство великий русский поэт Александр Пушкин со своей возлюбленной Натальей Гончаровой.

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«Два года нашей сказке. Надеюсь, мы и дальше бережно пронесем божественную печать счастья на нашей семье. И пойдем дальше, крепко держась за руки, с любовью и нежностью. Люблю тебя, мое счастье, моя Регина», — написал в своем блоге популярный певец.

На момент церемонии пара прожила в браке более 10 лет и воспитывала троих детей: Энджел, Эрику и Мирона. В отличие от многих звездных союзов, чета Жукова и Бурд практически не вызывает сомнений в искренности чувств. Артист признавался, что до сих пор любит свою жену как 18-летний мальчишка, хотя семейное счастье обрел не сразу – он уже был женат, от первого брака у музыканта есть дочь Саша.

Отметим, что обвенчаться Сергей и Регина решили через год после того, как певец покрестился и принял православие.