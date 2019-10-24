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Виктория Пьер-Мари жестко ответила хейтерам на обвинения в пиаре на Заворотнюк

Певица заявила, что в студию люди приходят не ради того, чтобы напомнить о себе, а чтобы оказать поддержку актрисе.

Виктория Пьер-Мари жестко ответила хейтерам на обвинения в пиаре на Заворотнюк
Виктория Пьер-Мари/Фото: https://www.instagram.com/p/B3hEHIEg8CI/

Певица Виктория Пьер-Мари жестко ответила критикам, которые обвинили ее в пиаре на трагедии Заворотнюк. Артистка появилась в студии «Пусть говорят» в четверг. Пьер-Мари рассказала, что после первого ее появления на передаче на нее посыпались многочисленные обвинения в Сети, мол – Виктория пришла на передачу, чтобы «пиариться». Сама артистка жестко ответила – это не так.

«Мы пришли сюда не пиариться. Программа эта посвящена любви и поддержке. Настя – общественный человек, медийный. Ее жизнь не может быть где-то в ящике закрыта, вы же это понимаете?», — возмутилась она.

Отметим, что вышедшая в четверг передача про всеми любимую актрису – уже вторая по счету. Знакомые и друзья Насти появились в эфире, чтобы поддержать ее в трудную минуту, а также вспомнить, какой они знали Настю, пока та была здорова и в сознании.

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Виктория Пьер-Мари жестко ответила хейтерам на обвинения в пиаре на Заворотнюк
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