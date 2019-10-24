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«Я всегда живая»: бывший муж Заворотнюк показал видео из личного архива с актрисой

Олаф Шварцкопф признался – он очень боится, что младшая дочь «прекрасной няни» будет расти без матери.

«Я всегда живая»: бывший муж Заворотнюк показал видео из личного архива с актрисой
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BgQylqJFwWo/

Бывший супруг страдающей от глиобластомы Анастасии Заворотнюк показал неопубликованное ранее видео из личного архива. В четверг, 24 октября, Олаф Шварцкопф появился на передаче «Пусть говорят», посвященной актрисе. В беседе с Дмитрием Борисовым экс-супруг признался, что не общался с супругой более 20 лет – ровно с того момента, как пара рассталась. За все эти годы он неоднократно пытался выйти с Настей на связь, но она заблокировала его во всех социальных сетях. Сейчас он вновь предпринимает попытки поддержать бывшую возлюбленную.

«Я знаю, что она – сильный человек. Я не хочу, чтобы ее младший ребенок рос без мамы», — голос Олафа дрожит, когда он говорит о Заворотнюк.

Шварцкопф признался, что нередко пересматривает архивные видео с «прекрасной няней». Одно из них мужчина предоставил редакции. На нем еще молодая Заворотнюк восхищается необычным именем мужчины и хвастается тем, что снимается в кино.

«Я всегда живая. Господи, слава тебе. Дай мне еще пожить лет 20-30», — говорит Настя. Тогда она будто знала, что спустя годы это обращение придется повторить, но уже с другой интонацией.

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«Я всегда живая»: бывший муж Заворотнюк показал видео из личного архива с актрисой
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