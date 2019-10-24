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Максим Фадеев поклялся завоевать музыкальную премию «Грэмми»

Как сказал продюсер, он планомерно движется к своей мечте.

Максим Фадеев поклялся завоевать музыкальную премию «Грэмми»
Фадеев пообещал завоевать "Грэмми"/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что он обязательно получит «Грэмми», самую престижную мировую музыкальную премию. Награда присуждается по результатам голосования активных членов американской академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев заявил,что обязательно получит «Грэмми»/http://globallookpress.com

«Я обязательно получу «Грэмми». Просто железно. Это моя мечта, к которой я планомерно движусь. Я приложу все усилия к этому как музыкант. Считаю, что обладаю всеми необходимыми знаниями для получения этой премии», — заявил 51-летний продюсер.

Как сказал Максим Фадеев, в данный момент на него очень большой спрос среди музыкантов с мировым именем. Его приглашают для сотрудничества в разные страны мира.

«К сожалению, сроки работы порой не совпадают. В последнее время я стал чуть больше заниматься собой, потому что до этого просто забывал, что существую. Я пахал как раб на галерах», — заметил популярный продюсер.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой""Грэмми"Алла ДовлатоваМаксим Фадеев
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Максим Фадеев поклялся завоевать музыкальную премию «Грэмми»
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