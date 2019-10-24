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«Надоело работать психотерапевтом»: Фадеев назвал причину ухода из «Голос. Дети»

По его словам, многие родители пытаются самореализоваться за счет своих детей.

«Надоело работать психотерапевтом»: Фадеев назвал причину ухода из «Голос. Дети»
Фадеев нелестно отозвался о родителях из "Голос. Дети"/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему он покинул проект «Голос. Дети», где был наставником. По его словам, у него не было никаких проблем с организаторами проекта, но вот с родителями он работать просто не мог.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев раскритиковал родителей из шоу «Голос. дети»/http://globallookpress.com/

«Родители, конечно, портят впечатления о своих детях. Как только они видят, что за их ребенка проголосовали, то прибегают к членам жюри и буквально выкручивают руки. Истерики постоянные. В итоге ты живешь не в том, чтобы помогать, а в том, чтобы работать психотерапевтом. Мне это надоело», — сказал Максим Фадеев.

Как он считает, у многих родителей через край бьют амбиции, которые они сами не смогли реализовать много лет назад. «Отец или мать самореализовываются за счет ребёнка. Эти примеры всегда очень печальные», — сказал он.

Продюсер при этом считает, что каждый участник подобного шоу — личность и с ним не надо разговаривать, как с ребенком. «Я ни разу не сюсюкался ни с одним из участников. С ними надо общаться как со взрослыми людьми», — заметил он.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваМаксим ФадеевШоу "Голос. Дети"
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«Надоело работать психотерапевтом»: Фадеев назвал причину ухода из «Голос. Дети»
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