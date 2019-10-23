Высокие отношения: Майкл Дуглас заставлял сына разносить «запрещенку»

Кэмерон Дуглас в своей книге признался, что отец толкал его на преступления.

В своей книге «Путь домой» сын Майкла Дугласа, Кэмерон, вспоминает, как отец заставлял его относить марихуану друзьям. Как сообщает британское издание Mirror, актер давал ему некий сверток с просьбой «отнести дяде». Только повзрослев, Кэмерон понял, что было в «посылке».

Он также рассказывает, что, будучи ребенком, бродил по территории комплекса и видел, чем занимались его обитатели. По его словам, залезая на балконы, он видел то, чем занимаются «красивые взрослые люди, живущие в роскоши».

Нередко, по воспоминаниям 40-летнего сына Дугласа, отец водил его на ранние завтраки. Однако сегодня он осознает, что к тому времени его отец только приходил в себя после вечеринок.

При этом авторы материала напоминают, что сам Кэмерон не раз имел проблемы с наркотиками. Он принимал различные запрещенные препараты и даже был приговорен к пяти годам заключения за торговлю героином.