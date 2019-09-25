Звездные истории

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметили дни рождения в один день

Пара лауреатов премии «Оскар» вместе уже 20 лет.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметили дни рождения в один день
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: ImagePressAgency/face to face

Звезды Голливуда в этом году празднуют юбилеи. Майклу Дугласу 25 сентября исполнилось 75 лет, его супруге — 50. При этом пара уже два десятка лет живет вместе, хотя многие прочили им скорое расставание. Познакомились Дуглас и Зета-Джонс на фестивале, где Кэтрин представляла свою первую большую роль — в фильме «Маска Зорро». 

По словам самого Дугласа, тогда он «потерял голову». Однако на тот момент актер был женат. И, хотя он уже не жил с супругой, официального развода не было. Однако Зета-Джонс потребовала, чтобы Дуглас женился и подписал брачный контракт. Одним из его важных пунктов было то, что в случае измены Майкл был обязан выплатить $5 млн плюс $2,8 за каждый прожитый совместно год. 

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

За 20 лет брака Дуглас и Зета-Джонс пережили немало испытаний — и рак Майкла, и психологическое расстройство Кэтрин, и временное расставание, и обвинения супруга в сексуальных домогательствах. Однако звезды достойно перенесли все тяготы и продолжают оставаться вместе и воспитывать двоих детей.  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГолливудКэтрин Зета-ДжонсМайкл ДугласПремия "Оскар"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметили дни рождения в один день
Интересно?
Поделись с друзьями: