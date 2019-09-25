Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметили дни рождения в один день

Звезды Голливуда в этом году празднуют юбилеи. Майклу Дугласу 25 сентября исполнилось 75 лет, его супруге — 50. При этом пара уже два десятка лет живет вместе, хотя многие прочили им скорое расставание. Познакомились Дуглас и Зета-Джонс на фестивале, где Кэтрин представляла свою первую большую роль — в фильме «Маска Зорро».

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По словам самого Дугласа, тогда он «потерял голову». Однако на тот момент актер был женат. И, хотя он уже не жил с супругой, официального развода не было. Однако Зета-Джонс потребовала, чтобы Дуглас женился и подписал брачный контракт. Одним из его важных пунктов было то, что в случае измены Майкл был обязан выплатить $5 млн плюс $2,8 за каждый прожитый совместно год.

За 20 лет брака Дуглас и Зета-Джонс пережили немало испытаний — и рак Майкла, и психологическое расстройство Кэтрин, и временное расставание, и обвинения супруга в сексуальных домогательствах. Однако звезды достойно перенесли все тяготы и продолжают оставаться вместе и воспитывать двоих детей.