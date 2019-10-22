ЗВЕЗДЫ

Зверев оказался обладателем самой высокой короны в стране

Головной убор стилиста попал в Книгу рекордов России.

Зверев оказался обладателем самой высокой короны в стране
Сергей Зверев - большой любитель корон. Фото: globallookpress.com

Звездный стилист Сергей Зверев похвастался в Instagram значимым событием в своей жизни. Корона шоумена попала в Книгу рекордов России, как самый высокий головной убор в своем классе.

Сергей — известный любитель корон, у него их наверняка больше, чем у среднестатистического монарха. В коронах стилист появляется не только на светских тусовках, но и когда выходит на пикет в защиту озера Байкал (хороший способ привлечь к себе внимание, кстати). И вот один из дорогих головных уборов 56-летнего мужчины оказался высотой 104 сантиметра. В России это оказалась самая высокая корона, что и отметили специалисты, фиксирующие рекорды.

«Куда в ней сходить? Все люди как люди, я — суперзвезда!» — написал Зверев, опубликовав фото с представителями Книги.

Сомнительно, что такая корона удержится на чьей-либо голове без дополнительной фиксации, но давайте посоветуем звезде, где ему стоит появиться в такой красоте.

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Зверев оказался обладателем самой высокой короны в стране
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