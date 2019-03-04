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Сергей Зверев с короной на голове провел одиночный пикет на Красной площади

Поклонники похвалили российского стилиста за активную общественную позицию.

Сергей Зверев с короной на голове провел одиночный пикет на Красной площади
Сергей Зверев / Global Look Press

Сергей Зверев обрадовал своей активной общественной позицией поклонников, устроив одиночный пикет на Красной площади в Москве. Российский стилист выступил против строительства завода по розливу воды на Байкале.

Он вышел в самый центр Москвы с короной на голове и несколько часов простоял с плакатом: «Против строительства завода на Байкале».

«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!», — подписал снимок в Instagram Зверев.

Как пишет портал znak.com, предприятие должно быть построено в поселке Култук Иркутской области. По данным сайта «Википедия», Сергей Зверев родился в этом населенном пункте, поэтому, вероятно, его настолько волнует судьба Байкала.

Подавляющее число подписчиков стилиста поддержали его в комментариях и поблагодарили за активную общественную позицию.

«Серёга, красава», «Молодец», «Не ожидала от Вас Сергей! Какой же Вы молодец! Благодарю Вас, надеюсь нас услышат», «Браво», — отметили поклонники.

Отметим, что к акции против строительства завода по розливу воды на Байкале, которая должна затем поставляться в Китай, также присоединились на своих страницах в Instagram Виктория Боня и победитель проекта «Песни на ТНТ» Олег Терновой. Они также призвали своих поклонников не оставаться в стороне от этой ситуации и проявить активную гражданскую позицию.

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Тэги:

акцияакция протестаБайкалСергей Зверев

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Сергей Зверев с короной на голове провел одиночный пикет на Красной площади
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