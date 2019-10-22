ЗВЕЗДЫ

В детстве «лопоухого» Семена Слепакова постоянно троллили из-за внешности

Сейчас подобные издевательства он встречает только в комментариях в Сети.

В детстве «лопоухого» Семена Слепакова постоянно троллили из-за внешности
Семен Слепаков - сценарист многих юмористических программ и сериалов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В процессе интервью с популярным бардом и сценаристом Семеном Слепаковым журналист Teleprogramma.pro спросил о детстве звезды Comedy Club. Троллили ли его когда-нибудь одноклассники? Есть ли такие обиды, которые он помнит до сих пор?

«В детстве редко были ситуации, когда меня НЕ троллили. Много чего говорили про мою внешность, потом перестали, давно этого не слышал. Но потом появились комментарии в Интернете, и началось – «лопоухий», такой-сякой», — ответил мужчина.

Возможно, такой большой опыт в качестве мишени для шуток и подколов и стал секретом успеха артиста. Сейчас он считается одним из самых остроумных и плодовитых юмористов в стране.

Недавно Семен поучаствовал в шоу «Прожарка», где его должны были откровенно затроллить молодые комики. Прозвучало много шуток, но они не оказались обидными для Слепакова. По его словам, если объект юмора смеется над вашим комментарием, то это шутка, а если недоумевает, то это — оскорбление.

А вас часто дразнили в детстве за внешность?

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детство звездСемен Слепаковтроллингшуткиюморист
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В детстве «лопоухого» Семена Слепакова постоянно троллили из-за внешности
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