Семён Слепаков: «Видишь бегущих людей с топорами? Значит, оскорбили!»

Бард-десятник из Comedy Club, продюсер, сценарист, создатель сериала «Домашний арест» стал главным героем комедийного хейт-шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4. Эфир - 28 октября в 23:00.

Семён Слепаков в своих песнях высмеивает как общественные явления, так и отдельных людей, а теперь сам почувствует себя героем обличительной песни длиной в час. Он рассказал, в чем грань между шуткой и оскорблением, и порассуждал, почему сейчас стало так легко кого-либо обидеть.

— Какие ощущения от съемок, получили удовольствие?

— Было очень смешно! Некоторые шутки меня «разорвали», и обидно не было совсем.

— Вы уже были на «Прожарке» Гарика Мартиросяна как специальный гость. Сейчас у вас главная роль. Как-то специально готовились к съёмке?

— Перед «Прожаркой» я только и делал, что писал своё ответное выступление. У меня там целая басня получилась в стихах! Про зверей, которые собрались на поляне «прожарить» слона.

— Как бы вы оценили уровень жёсткости шоу – были моменты за гранью или можно было бы пожёстче?

— Не знаю насчет пожёстче, но иногда можно было поостроумнее. Местами, конечно, было очень смешно, но, с другой стороны, всё подряд не может быть ровным. Были убийственные для меня вещи! Дима Гаврилов очень смешно выступил, хотя я видел его первый раз.

— Семён, были ли детстве ситуации, когда троллили вас или вы, — такие, которые вы помните до сих пор?

— В детстве редко были ситуации, когда меня НЕ троллили. Много чего говорили про мою внешность, потом перестали, давно этого не слышал. Но потом появились комментарии в интернете, и началось – «лопоухий», такой-сякой.

— Где, на ваш взгляд, грань между шуткой и оскорблением?

— Каждый человек её сам для себя определяет. В моём случае на шутке зрители обычно смеются, а на оскорблении недоумевают.

— Близким легко прощаете жёсткие слова в ваш адрес?

— Смотря что. Одно дело, когда тебе говорят что-то в шутку, а другое – когда сказанное просто несправедливо и непростительно. Вообще близкому человеку проще тебя обидеть, чем чужому.

— То есть мнение незнакомых людей не может сильно вас задеть? Читаете комментарии в интернете, отвечаете?

— Только когда у меня в ответ на хейт есть смешная шутка. А так, чтобы написать «Сам козёл» – нет, конечно.

— Насколько часто включается самоцензура в творчестве? Из серии «эта строчка, наверное, кого-то заденет, уберу её на всякий случай».

— Бывает. Иногда ты пишешь и понимаешь, что конкретный момент больше оскорбительный, чем смешной. Особенно, если это стихи.

— А почему, по-вашему, сейчас стало так легко задеть чьи-то чувства? Например, некоторые из ваших песен не направлены на конкретного человека, они достаточно конструктивны, то есть в песне уже предлагается решение. Но люди их препарируют, выискивают, на что бы обидеться, и в итоге обижаются! Что не так с нашим чувством юмора?

— С вашим все хорошо. А на вопрос, почему, я вам отвечу так: людям становится хорошо, когда кто-то перед ними чувствует себя виноватым. Когда есть повод за это зацепиться, им часто пользуются. Так устроен человек. Сейчас особенно это заметно, поскольку руководить событиями начала толпа. Раньше, если кто-то кого-то оскорбил, об этом нельзя было узнать, пока не увидишь бегущих людей с топорами. А сейчас «толпа» комментариев в интернете превратит твою жизнь в ад. И все этим инструментом пользуются, потому что почувствовали такую небольшую, но свою власть.

— Семён, кому первому показываете текст новой песни?

— Другу Джавиду Курбанову (соавтор песен Семёна Слепакова. – Прим. ред.), с которым мы вместе и пишем.

— Поговорим о стендапе – он сейчас мегапопулярен в России. Кто для вас самые смешные стендап-комики?

— Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Юля Ахмедова.

— Представьте, что в начале нулевых годов стендап был развит наравне с КВН. Что бы вы тогда выбрали – сольное или командное творчество?

— Мы это не выбираем, все происходит по каким-то неведомым нам законам. Что получалось бы, то и выбрал. Но стендапом бы попробовал обязательно заниматься – и чушь бы всякую нёс, потому что ничего бы не понимал.

— Возвращаясь к шоу – чью «Прожарку» вам было бы интересно посмотреть?

— …Думаете, не придёт? Ну, тогда Сергея Шнурова.

Напомним, хейт-шоу (от англ. hate — «ненавидеть») «Прожарка» выходит на канале ТНТ4 уже больше года.

Правила простые: приглашенную звезду «прожаривают» молодые комики, которых зрители видели на сцене Comedy Club, шоу Stand Up и «Открытый микрофон»: Алексей Щербаков, Гурам Арамян, Филипп Воронин, Андрей Бебуришвили, Ирина Приходько и многие другие.

Ведет шоу Илья Соболев — участник трио «Смирнов — Иванов — Соболев» из Comedy Club.