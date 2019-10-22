Дюжев объяснил, почему не выводит сыновей в свет

41-летний актер не хочет, чтобы его дети пострадали от публичности.

41-летний Дмитрий Дюжев в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказал о воспитании сыновей. В браке с Татьяной Зайцевой у актера появилось двое наследников: первенец пары родился в августе 2008 года. Ему исполнилось одиннадцать лет. А младший Дима (малыша назвали в честь отца. — Прим. ред.) отпразднует пятилетие в январе.

Говоря о своем отношении к семье и близким, Дюжев заверил, что в отличие от других звездных родителей, он выступает против того, чтобы ее наследники раньше времени узнали о популярности. Именно поэтому артист старается не приводить своих мальчиков на публичные мероприятия, тщательно скрывая ребят от пристального внимания поклонников и прессы.

«Я не сторонник брать детей на мероприятия, где много журналистов. Публичность должна приходить тогда, когда у тебя появляется осознание того, что ты делаешь», — заверил Дмитрий.

Актер не скрывает: ему очень повезло с супругой. Татьяна стала для Дюжева надежным тылом и опорой. Когда муж уезжает в киноэкспедиции, именно возлюбленная Дмитрия заботится о детях, ведет домашний быт, окружая семью заботой и уютом.