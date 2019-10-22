ЗВЕЗДЫ

Дюжев объяснил, почему не выводит сыновей в свет

41-летний актер не хочет, чтобы его дети пострадали от публичности.

Дюжев объяснил, почему не выводит сыновей в свет
Дмитрий и Татьяна Дюжевы (Фото: Globallookpress.com)

41-летний Дмитрий Дюжев в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказал о воспитании сыновей. В браке с Татьяной Зайцевой у актера появилось двое наследников: первенец пары родился в августе 2008 года. Ему исполнилось одиннадцать лет. А младший Дима (малыша назвали в честь отца. — Прим. ред.) отпразднует пятилетие в январе.

Говоря о своем отношении к семье и близким, Дюжев заверил, что в отличие от других звездных родителей, он выступает против того, чтобы ее наследники раньше времени узнали о популярности. Именно поэтому артист старается не приводить своих мальчиков на публичные мероприятия, тщательно скрывая ребят от пристального внимания поклонников и прессы.

«Я не сторонник брать детей на мероприятия, где много журналистов. Публичность должна приходить тогда, когда у тебя появляется осознание того, что ты делаешь», — заверил Дмитрий.

Дмитрий и Татьяна Дюжевы (Фото: Globallookpress.com)

Актер не скрывает: ему очень повезло с супругой. Татьяна стала для Дюжева надежным тылом и опорой. Когда муж уезжает в киноэкспедиции, именно возлюбленная Дмитрия заботится о детях, ведет домашний быт, окружая семью заботой и уютом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Урфин Джюс возвращается»дети звездДмитрий ДюжевЗвездные детипремьера мультфильма
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дюжев объяснил, почему не выводит сыновей в свет
Интересно?
Поделись с друзьями: