Дмитрий Дюжев: «Мы не должны разжевывать детям сказки»

24 октября в прокат выходит сказочный блокбастер для всей семьи «Урфин Джюс возвращается» - продолжение сказки «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Константин Хабенский озвучил злого волшебника, а Дюжев его верного приспешника - медведя Топотуна.

В новой части злой волшебник вновь пытается захватить власть над Изумрудным городом. В руках Урфина оказывается книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Помочь жителям волшебной страны решает отважная Элли и ее пес Тотошка.

«Это все те же герои, хорошо знакомые зрителям и по сказкам Волкова и по первой части мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», — признался Дюжев в интервью Teleprogramma.pro. — Когда два года назад мы только начинали работу над мультфильмом, то какое-то время пришлось потратить на то, чтобы найти правильный голос, интонацию, эмоцию. Вот нарычался я тогда вдоволь. Никогда еще столько не скалился и не рычал…Топотун безвозмездно служит Урфин Джюсу. Пытается давать советы и принимать решения, помогает хозяину строить коварные планы, но всегда бывает ошарашен резким «нет».

Актер отметил, что опыт озвучания сильно отличается от работы на съемочной площадке.

«Ты находишься в небольшой звукозаписывающей студии с текстом на листе бумаги, а вот все остальное тебе уже надо додумать… Ты даришь свой голос животному, но должен помнить, что «внутри» Топотуна — соответствующий психотип человека. По сути, ты представляешь Васю, Петю, Мишу с такими чертами характера, но с внешним обликом зверя», — поведал Дюжев, а также отметил, что получил огромный опыт игры в животных в московском ТЮЗе. «Этот опыт есть у всех артистов, упражнение так и называется: «наблюдение за животными». Ставится задача повторить повадки, привычки, внешние проявления зверя, — вспомнил артист. — Здесь же, из всего мультфильма ты, как сокол, как ястреб, вычленяешь и хватаешься за все, что связано с твоим персонажем».

Актер отметил, что история учит детей быть психологами.

«Видеть «человека на расстоянии». Человек еще не начал говорить, а ты уже пробуешь его проанализировать, — делится Дмитрий.

Дюжев признался, что его сыновья пока еще не видели мультфильм. И он не будет предугадывать их впечатления от просмотра, а покажет им историю чуть позже.

«Я не сторонник брать детей на мероприятия, где много журналистов. Публичность должна приходить тогда, когда у тебя появляется осознание того, что ты делаешь, — добавил Дмитрий в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. — Младшему Дмитрию — 4, 5 года, старшему Ивану — 11 лет. Думаю, обоим будет интересен этот мультфильм. Первую часть старший уже видел и ему в некотором роде эта история даже понятнее. Ведь в мультфильме есть драматургия, за которой нужно следить, надо иметь уже определенное зрительское внимание. При этом же история разбавлена веселыми эпизодами, которые интересны и младшему возрасту».

Артист добавил, что и сам в детстве тяготел к взрослому не по годам кино. А его любимым фильмом был «Птаха» Алана Паркера.

«Это картина про поиски себя в этом мире, что каждый может и что от нас зависит. Я в силу возраста искал примеры для себя, — вспоминает Дмитрий. — Герой мечтает стать птицей. Он живет полностью оторванный от быта в клетке с птицами, изобретает крылья. Мечтает научиться летать и переродиться. Похоже на сказку и в тоже время это как энциклопедия, помогающая для созревания личности».

А вот сыновей актер воспитывает на сказках братьев Гримм, Ханса Кристиана Андерсена. А на наш вопрос, сочиняет ли сказки сам, Дмитрий лишь развел руками: «А зачем?».

«Я убежден, что талантливых людей в жизни очень мало. И талантливых писателей нужно беречь, — продолжил артист. — Я за чистоту, за правду жизни, за справедливость. Я за то, чтобы мы не отходили от исконных предложений, слов. Не искали для детей подмену, «разжевывания» сказок в слова полегче. Ведь читая ребенку великих писателей, ты уже на подсознании ребенку закладываешь разнообразие слов. И когда человек вырастет, то он даже может говорить отлично от своей семьи и только потому, что ему читали правильные книги. Когда же говорят: «мы и сами можем», то боюсь, что никак не сравнимся с теми гениями, которые уже ни один век сохраняют свою актуальность, насущность и являются настоящей классикой. Тут я за чистоту жанра».

Константин Хабенский, который также присутствовал на премьере отметил, что с первого раза «войти в характер» злодея ему не удалось, а произошло это со второй, третьей попытки…

«Это прозвучит странно, но в детстве я не читал сказки Александра Волкова про Волшебную страну, Урфина Джюса, девочку Элли, — рассказал Константин. — Но я рад, что все же встретился с этими героями, пусть и во взрослом возрасте. И знаете, Урфин Джюс ведь никакой не узурпатор. В душе он — ребенок, немного обиженный и недолюбленный. Максималист. Мечтатель… Жаждет быть повелителем волшебной страны, но мечтает, чтобы его просто любили. Он не бросает своих друзей, что лично для меня важно».

А вы любите сказки Александра Волкова? Ждете продолжения «Урфина Джюса»?