КИНО

Дмитрий Дюжев: «Мы не должны разжевывать детям сказки»

24 октября в прокат выходит сказочный блокбастер для всей семьи «Урфин Джюс возвращается» - продолжение сказки «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Константин Хабенский озвучил злого волшебника, а Дюжев его верного приспешника - медведя Топотуна.

Дмитрий Дюжев: «Мы не должны разжевывать детям сказки»
Дмитрий Дюжев. Фото: пресс-служба кинокомпании «СТВ»

В новой части злой волшебник вновь пытается захватить власть над Изумрудным городом. В руках Урфина оказывается книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Помочь жителям волшебной страны решает отважная Элли и ее пес Тотошка.

«Это все те же герои, хорошо знакомые зрителям и по сказкам Волкова и по первой части мультфильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», — признался Дюжев в интервью Teleprogramma.pro. — Когда два года назад мы только начинали работу над мультфильмом, то какое-то время пришлось потратить на то, чтобы найти правильный голос, интонацию, эмоцию. Вот нарычался я тогда вдоволь.

Никогда еще столько не скалился и не рычал…Топотун безвозмездно служит Урфин Джюсу. Пытается давать советы и принимать решения, помогает хозяину строить коварные планы, но всегда бывает ошарашен резким «нет».

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев. Фото: пресс-служба кинокомпании «СТВ»

Актер отметил, что опыт озвучания сильно отличается от работы на съемочной площадке.

«Ты находишься в небольшой звукозаписывающей студии с текстом на листе бумаги, а вот все остальное тебе уже надо додумать… Ты даришь свой голос животному, но должен помнить, что «внутри» Топотуна — соответствующий психотип человека.

По сути, ты представляешь Васю, Петю, Мишу с такими чертами характера, но с внешним обликом зверя», — поведал Дюжев, а также отметил, что получил огромный опыт игры в животных в московском ТЮЗе.

«Этот опыт есть у всех артистов, упражнение так и называется: «наблюдение за животными». Ставится задача повторить повадки, привычки, внешние проявления зверя, — вспомнил артист. — Здесь же, из всего мультфильма ты, как сокол, как ястреб, вычленяешь и хватаешься за все, что связано с твоим персонажем».

Актер отметил, что история учит детей быть психологами.

кадр из фильма «Урфин Джюс возвращается»
Кадр из фильма «Урфин Джюс возвращается»

«Видеть «человека на расстоянии». Человек еще не начал говорить, а ты уже пробуешь его проанализировать, — делится Дмитрий.

Дюжев признался, что его сыновья пока еще не видели мультфильм. И он не будет предугадывать их впечатления от просмотра, а покажет им историю чуть позже.

«Я не сторонник брать детей на мероприятия, где много журналистов. Публичность должна приходить тогда, когда у тебя появляется осознание того, что ты делаешь, — добавил Дмитрий в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. — Младшему Дмитрию — 4, 5 года, старшему Ивану — 11 лет. Думаю, обоим будет интересен этот мультфильм.

Первую часть старший уже видел и ему в некотором роде эта история даже понятнее. Ведь в мультфильме есть драматургия, за которой нужно следить, надо иметь уже определенное зрительское внимание. При этом же история разбавлена веселыми эпизодами, которые интересны и младшему возрасту».

Артист добавил, что и сам в детстве тяготел к взрослому не по годам кино. А его любимым фильмом был «Птаха» Алана Паркера.

«Это картина про поиски себя в этом мире, что каждый может и что от нас зависит. Я в силу возраста искал примеры для себя, — вспоминает Дмитрий. — Герой мечтает стать птицей. Он живет полностью оторванный от быта в клетке с птицами, изобретает крылья. Мечтает научиться летать и переродиться. Похоже на сказку и в тоже время это как энциклопедия, помогающая для созревания личности».

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев на озвучивании. Фото: пресс-служба кинокомпании «СТВ»

А вот сыновей актер воспитывает на сказках братьев Гримм, Ханса Кристиана Андерсена. А на наш вопрос, сочиняет ли сказки сам, Дмитрий лишь развел руками: «А зачем?».

«Я убежден, что талантливых людей в жизни очень мало. И талантливых писателей нужно беречь, — продолжил артист. — Я за чистоту, за правду жизни, за справедливость.

Я за то, чтобы мы не отходили от исконных предложений, слов. Не искали для детей подмену, «разжевывания» сказок в слова полегче. Ведь читая ребенку великих писателей, ты уже на подсознании ребенку закладываешь разнообразие слов.

И когда человек вырастет, то он даже может говорить отлично от своей семьи и только потому, что ему читали правильные книги. Когда же говорят: «мы и сами можем», то боюсь, что никак не сравнимся с теми гениями, которые уже ни один век сохраняют свою актуальность, насущность и являются настоящей классикой. Тут я за чистоту жанра».

Константин Хабенский
Константин Хабенский. Фото: пресс-служба кинокомпании «СТВ»

Константин Хабенский, который также присутствовал на премьере отметил, что с первого раза «войти в характер» злодея ему не удалось, а произошло это со второй, третьей попытки…

«Это прозвучит странно, но в детстве я не читал сказки Александра Волкова про Волшебную страну, Урфина Джюса, девочку Элли, — рассказал Константин. — Но я рад, что все же встретился с этими героями, пусть и во взрослом возрасте.

И знаете, Урфин Джюс ведь никакой не узурпатор. В душе он — ребенок, немного обиженный и недолюбленный. Максималист. Мечтатель… Жаждет быть повелителем волшебной страны, но мечтает, чтобы его просто любили. Он не бросает своих друзей, что лично для меня важно».

А вы любите сказки Александра Волкова? Ждете продолжения «Урфина Джюса»?

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«Урфин Джюс возвращается»Дмитрий ДюжевКонстантин Хабенский
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Дмитрий Дюжев: «Мы не должны разжевывать детям сказки»
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