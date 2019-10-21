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«Женщину потрепало»: Кэти Перри показала, как ужасно выглядит после вечеринки

Встретив такую звезду в темном переулке, можно не на шутку испугаться.

«Женщину потрепало»: Кэти Перри показала, как ужасно выглядит после вечеринки
Кэти Перри показала себя уставшей и обессиленной. Фото: ImagePressAgency/face to face

Блистательная американская певица Кэти Перри не побоялась показать себя в непотребном виде. 34-летняя поп-звезда опубликовала в Instagram фото себя любимой «до и после уикенда». На первом она в красном платье и с замысловатой прической. На втором все то же самое, только женщину изрядно «потрепало».

Певица выглядит уставшей и сутулой, что сразу накидывает ей несколько лет возраста. А длинные волосы, которыми хвасталась накануне, держит в руке, как мочалку. У ног артистки вдобавок лежит косичка из былой прически.

Поклонники Перри пришли в ужас от этой перемены, хотя многие использовали данный коллаж для шуток. По одной из них, звезда встретилась с «проблемами реальной жизни». Британский стилист Крис Эплтон в комментариях написал, что Кэти похожа на мертвеца.

Напомним, в текущем году стало известно, что певица собирается выйти замуж за своего бойфренда — актера Орландо Блума. 14 февраля пара обручилась и теперь готовится к свадьбе.

А что бы вы сказали Кэти, если бы встретили ее в таком ужасном виде в коридоре отеля?

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вечеринкадлинные волосыЗвездный стильКэти Перри
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«Женщину потрепало»: Кэти Перри показала, как ужасно выглядит после вечеринки
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