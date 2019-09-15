ЗВЕЗДЫ

Кэти Перри не пригласит Рианну на девичник

Бывшие подруги продолжают воевать.

Кэти Перри не пригласит Рианну на девичник
Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: ImagePressAgency/face to face

В прессе обсуждают отношения двух лучших подруг — Рианны и Кэти Перри. Еще несколько лет назад обе артистки были в прекрасных отношениях. Но сегодня между ними разворачивается настоящая война. 

В 2010 году именно Рианна организовывала девичник, когда ее подруга Кэти выходила замуж за британского комика Рассела Бренда. Однако в этот раз, когда Перри собирается обручиться с актером Орландо Блумом, она даже не пригласила на свадьбу бывшую лучшую подругу. 

Рианна
Рианна. Фото: ImagePressAgency/face to face

На этот раз вечеринку для Перри будет устраивать актриса Шейлин Вудли. На праздник приглашены также певица Элли Голдинг и американская актриса Анна Кендрик. Как говорят люди из окружения Кэти Перри, она совсем не общается с Рианной. «Между ними нет дружбы. Печально, но Кэти нашла новый круг друзей», — сказал знакомый певицы. 

Никто не знает, что именно послужило причиной ссоры между подругами. Однако известно, что разногласия у них начались именно после того, как Перри начала встречаться с Орландо Блумом.  

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Звездная свадьбаКэти ПерриОрландо БлумРассел БрендРианна

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Кэти Перри не пригласит Рианну на девичник
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