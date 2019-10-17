Звездный стиль

Игривый стиль: Климова отправилась на гастроли в клетчатых туфлях

Актриса отметилась и необычным пальто из меха "мишки".

Игривый стиль: Климова отправилась на гастроли в клетчатых туфлях
Екатерина Климова. Фото Global look press

Екатерина Климова продемонстрировала нестандартный образ: к платью песочного цвета она подобрала трендовое пальто из меха «мишки». На ноги актриса надела стильные туфли на плоской подошве в клетку Burberry.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

Стилист Вика Майорова рассказала Teleprogramma.pro, что в этом сезоне лохматые пальто из так называемого меха «мишки» вновь стали популярны. Но подходят они далеко не каждому, да и одевать их стоит не везде. Такой наряд имеет несколько легкомысленный вид, поэтому на серьезное мероприятие его носить явно не стоит. А вот на прогулку с детьми или в аэропорт, как это сделала Екатерина, вполне уместно.

Поэтому забавные туфли в клетку к такому пальто вполне подходят. Отметим, что на обуви Климовой мы видим самую популярную в народе клетке Burberry, которая появилась в 20-е годы прошлого столетия. Вначале тренчи с таким узором носили английские солдаты, а потом рисунок понравился гражданским и прочно обосновался в массах.

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Игривый стиль: Климова отправилась на гастроли в клетчатых туфлях
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