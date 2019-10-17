Игривый стиль: Климова отправилась на гастроли в клетчатых туфлях

Екатерина Климова продемонстрировала нестандартный образ: к платью песочного цвета она подобрала трендовое пальто из меха «мишки». На ноги актриса надела стильные туфли на плоской подошве в клетку Burberry.

больше по теме Несмотря на теплую погоду, Климова облачилась в роскошную шубу на гастролях Знаменитость решила надеть меха во время поездки в Калининград.

Стилист Вика Майорова рассказала Teleprogramma.pro, что в этом сезоне лохматые пальто из так называемого меха «мишки» вновь стали популярны. Но подходят они далеко не каждому, да и одевать их стоит не везде. Такой наряд имеет несколько легкомысленный вид, поэтому на серьезное мероприятие его носить явно не стоит. А вот на прогулку с детьми или в аэропорт, как это сделала Екатерина, вполне уместно.

Поэтому забавные туфли в клетку к такому пальто вполне подходят. Отметим, что на обуви Климовой мы видим самую популярную в народе клетке Burberry, которая появилась в 20-е годы прошлого столетия. Вначале тренчи с таким узором носили английские солдаты, а потом рисунок понравился гражданским и прочно обосновался в массах.