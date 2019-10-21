Гарик Харламов вновь пошутил с фото Гузеевой

Гарик Харламов разместил в своем микроблоге шуточный пост, посвященный фильму «Джокер». Публикация состояла из нескольких фотографий — кадров из нашумевшей картины. Свой пост Харламов описал так: «Секрет неконтролируемого смеха Артура Флека».

На первом кадре Хоакин Феникс в роли Артура Флека смеется, сидя в общественном автобусе. То же продолжается и на втором. А уже на третьей фотографии герой показывает пассажиру фотографию, которую держал в руках. Наконец, на четвертом снимке видно, какую фотографию держит в руках герой. В версии Харламова в его руках — фото Ларисы Гузеевой, сделанное во время съемок программы «Давай поженимся». Под снимком есть приписка: «Пожалуйста, верните карточку».

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За несколько часов до этого Харламов уже размещал на своей странице шутку, связанную с фильмом «Джокер». На этот раз там был фрагмент видео смеющегося Владимира Жириновского, смонтированный со звуком из фильма.