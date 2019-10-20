Ждун: Гарик Харламов напомнил коллеге известный Интернет-мем

Телеведущая Марина Кравец высмеяла своего коллегу по Comedy Club Гарика Харламова. Женщина сфотографировала шоумена сидящим на полу в позе султана во время репетиции очередного телепроекта. Очевидно, что в том момент от комика ничего не требовалось, и он со скучающим видом копался в телефоне, иногда бросая взгляд на съемочную площадку. Кравец выложила этот снимок в Instagram, обозвав Харламова Ждуном. Поклонники ведущей тут же поддержали это сравнение, многие отметили, что Гарик располнел и теперь еще больше похож на известного Интернет-персонажа.

Позже один из подписчиков Кравец довел шутку до конца, сделав коллаж из фотографий Харламова и Ждуна. Причем он «герой» плавно перетекает в другого, как это было в популярном мобильном приложении Gradient, которое сравнивало человека с какой-либо известной личностью. Сам Гарик несколько раз пользовался этим сервисом, чтобы тот отмечал его сходства с разными селебрити.

Некоторые подписчики Кравец спрашивают, не обижается ли шоумен на подобные шутки. Но стоит вспомнить его камео в клипе Баскова и Киркорова «Ибица», и сразу станет понятно, что нет. Юморист, кстати, недавно серьезно обеспокоился своим весом и состоянием здоровья, даже сел на диету, чтобы похудеть.

А вам понравилось сравнение Гарика Харламова со Ждуном?