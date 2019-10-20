У Семенович была депрессия после завершения спортивной карьеры

Певица вспомнила время, когда она ушла из фигурного катания, но еще не стала «Блестящей».

Готовясь к одной из телепередач, бывшая фигуристка, а ныне певица Анна Семенович разбирала свои архивные фотографии и нашла снимок 2001 года, на котором она улыбается в кампании двух других спортсменок — Анжелики Крыловой и Анастасии Гребенкиной. Девушки были запечатлены в новогоднюю ночь. Старое фото заставило артистку вспомнить то время, когда ее жизни кардинально поменялась.

«Я только закончила спортивную карьеру и во всю ищу себя в этой жизни. Очень скоро меня пригласят работать на один спортивный канал ведущей маленькой рубрики, я буду очень много трудиться, и через год мне доверят свою авторскую программу. Ко мне на интервью придут девочки из группы «Блестящие», и продюсер пригласит меня на кастинг в этот замечательный коллектив», — вспоминает Анна в Instagram.

Женщина призналась, что она всегда мечтала петь на сцене, и в итоге вселенная услышала ее желание. Но тогда, в 2001 году, она еще не знала, как ей повезет, и часто грустила, не понимая, что ей нужно сделать, чтобы исполнить мечту. У нее развилась настоящая депрессия после ухода из фигурного катания, но в один прекрасный день Семенович перестала жалеть себя и взялась за дело. Сначала она привела себя в форму, а затем принялась искать работу.

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Певица пожелала своим поклонникам любить себя и верить в свою мечту вместо того, чтобы грустить. Кстати, недавно она набрала из подписчиц зажигательных толстушек для съемок своего клипа «Секси-бомбочка».

А вам какая Анна нравится больше: образца 2001 года или нынешняя?