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После развода с мужем Шурыгина отдыхает на курорте с миллионером

Пара не скрывает своих чувств, наслаждаясь отпуском на израильском курорте.

После развода с мужем Шурыгина отдыхает на курорте с миллионером
Диана Шурыгина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

На днях Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Андреем Шляниным. А уже сегодня стало известно о новом избраннике звезды социальных сетей. Им оказался блогер Денис Ребров. Еще летом Шурыгина отдыхала вместе с ним на Бали, однако тогда уверяла, что верна мужу. Теперь же пара снова отправилась в отпуск. 

Ранее Андрей Шлянин рассказывал, что Шурыгина сменила место жительства и переехала к новому избраннику в один из небоскребов «Москва-Сити». Сейчас же Диана и Денис отдыхают в Тель-Авиве. 

Диана Шурыгина и Денис Ребров
Диана Шурыгина и Денис Ребров. Фото: instagram.com/denjedik

В своем микроблоге Ребров рассказал о том, как пара съездила на экскурсию в Иерусалим. Затем блогер провел обзор по номеру в отеле. Диана на фоне комментирует рассказ своего избранника. 

Ранее Ребров нелестно отзывался о бывшем муже Шурыгиной. В частности, утверждал, что тот не в состоянии обеспечить все потребности девушки. Сам же Шлянин утверждал, что Реброву будет непросто выстраивать отношения с Дианой.  

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Денис РебровДиана Шурыгинажизнь после разводаИзраильотдых в Израиле
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После развода с мужем Шурыгина отдыхает на курорте с миллионером
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