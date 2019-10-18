После развода с мужем Шурыгина отдыхает на курорте с миллионером

На днях Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Андреем Шляниным. А уже сегодня стало известно о новом избраннике звезды социальных сетей. Им оказался блогер Денис Ребров. Еще летом Шурыгина отдыхала вместе с ним на Бали, однако тогда уверяла, что верна мужу. Теперь же пара снова отправилась в отпуск.

Ранее Андрей Шлянин рассказывал, что Шурыгина сменила место жительства и переехала к новому избраннику в один из небоскребов «Москва-Сити». Сейчас же Диана и Денис отдыхают в Тель-Авиве.

В своем микроблоге Ребров рассказал о том, как пара съездила на экскурсию в Иерусалим. Затем блогер провел обзор по номеру в отеле. Диана на фоне комментирует рассказ своего избранника.

больше по теме Диана Шурыгина объявила о разводе Девушка в ближайшее время намерена оформить разрыв отношений с Андреем Шляниным.

Ранее Ребров нелестно отзывался о бывшем муже Шурыгиной. В частности, утверждал, что тот не в состоянии обеспечить все потребности девушки. Сам же Шлянин утверждал, что Реброву будет непросто выстраивать отношения с Дианой.