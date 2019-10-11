Диана Шурыгина объявила о разводе

Диана Шурыгина стала известна на всю страну после того, как стала героиней сразу нескольких выпусков программы «Пусть говорят» на Первом канале. Несмотря на то что общественность так и не смогла дать однозначную оценку происшествию, девушка стала звездой соцсетей. Она поселилась в столице и пыталась завоевать популярность как блогер. Впоследствии Диана вышла замуж за оператора Андрея Шлянина.

Сейчас же пара объявила о расставании. В своем совместном заявлении Андрей и Диана сразу предотвратили всяческие домысли и заявили, что новость — не шутка. Они признаются, что развод — тяжелый процесс, но при этом намерены сохранить дружеские отношения и рассчитывают на поддержку публики.

Молодые люди рассказали, что долгое время искренне любили друг друга, однако не удавалось обходиться без конфликтов. По этой причине в какой-то момент пара решила не пытаться сохранять брак и мирно расстаться.

Изданию «Комсомольская правда» стало известно, что Диана и Андрей уже около месяца живут раздельно и в ближайшее время намерены официально оформить развод.