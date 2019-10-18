Анна Михалкова засыпала поклонников гламурными фото и попросила «терпеть» ее

Анна Михалкова не так часто публикует постановочные фотографии в красивых нарядах. На этот раз она решила порадовать поклонников сразу двумя снимками. На одном актриса позирует в розовом плюшевом пальто, полусидя в деревянном шезлонге. На втором ее можно увидеть в леопардовом пальто. При этом Анна стоит у скульптуры, прислонясь рукой к ее пятой точке.

«Терпите меня теперь до премьеры 21 ноября фильма Анны Пармас «Давай разведемся»», — так Михалкова подписала свои фотографии. Напомним, в фильме Пармас Анна сыграла главную роль. В картине также снялись Антон Филипенко и Светлана Камынина.