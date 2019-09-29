Анна и Надежда Михалковы собрались в совместный отпуск с детьми

Актриса Анна Михалкова на своей страничке в Instagram опубликовала совместный кадр со своей младшей сестрой Надеждой. Разница в возрасте между двумя дочерьми режиссера Никиты Михалкова, напомним, составляет 12 лет.

Любопытно, что в своём посте Анна Михалкова снова, как делала не раз раньше, затронула тему возраста.

больше по теме Анна Михалкова пошутила над возрастом родной сестры Актриса на 12 лет старше Надежды.

«Итак, две сестры среднего возраста (ну ладно, одна чуть выше среднего возраста) хотят со своими детьми (младшего возраста) поехать на четыре дня отдохнуть (насколько это возможно с монстрами). Куда лучше поехать, чтобы недолго лететь, и что с детьми дошкольного и младшего возраста можно там делать?» — спросила Анна Михалкова своих подписчиков.

Любопытно, что в комментариях отметилась близкая подруга Анны Михалковой, актриса Равшана Куркова. «Греция. Италия. Есть, ходить по музеям, греться», — заметила она, подразумевая вопрос о том, чем можно заняться в этих европейских странах.