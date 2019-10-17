Сын Королевой запел как Тарзан

17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко вышел со знаменитой мамой на сцену «Кремля». Концерт продемонстрируют 20 октября на Первом канале. Но уже сейчас можно оценить вокальные данные Архипа в личном блоге певицы. Королева не без гордости показала своего отпрыска.

Голос парня сильно напоминает баритон Тарзана, который иногда появляется со своей супругой на концертах в дуэте.

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Любопытно, что ранее Наташа Королева категорически не желала даже слышать о том, что ее сын станет певцом. Однажды парень разместил в своем блоге фото с микрофоном из студии с заявлением, что пора продолжить семейный бизнес. На это певица отреагировала резким комментарием: «Ой только не это! Еще одного артиста я не выдержу!» Наследник ответил, что ей придется смириться. Судя по всему, парень обещание сдержал.